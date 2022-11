Elezioni a Terracina e voti comprati dal clan: arrivano le condanne

Condanna a 6 anni e mezzo di reclusione per l’ex consigliera regionale Gina Cetrone e l’ex marito, Umberto Pagliaroli.

La sentenza del Tribunale di Latina è arrivata nel pomeriggio di ieri, martedì 8 novembre dopo alcune ore di camera di consiglio.





I due erano accusati di compravendita di voti nell’ambito della campagna elettorale per le comunali di Terracina del 2016, nel processo denominato ‘Scheggia’ assieme a due componenti del clan Di Silvio.

Oltre alla condanna per Cetrone e Pagliaroli è arrivata infatti anche la condanna di 4 anni per Armando Di Silvio, accusato di violenza privata, e di 8 anni e mezzo per il figlio, Gianluca Di Silvio.