Come funziona uno scaldabagno e come sceglierlo?

Lo scaldabagno è un apparecchio utilizzato per riscaldare l’acqua sanitaria in casa. È un elemento essenziale di ogni abitazione, ed è dunque di fondamentale importanza scegliere quello giusto per le proprie esigenze. Sul mercato sono disponibili diversi modelli, e può essere piuttosto complesso decidere quale sia quello giusto per noi. Di conseguenza, in questo articolo discuteremo le basi del funzionamento di uno scaldacqua, e forniremo alcuni suggerimenti su come scegliere quello migliore per le proprie esigenze.

Cos’è e come funziona uno scaldabagno?





Gli scaldabagni, che possono essere acquistati online su siti come ZetaIdraulica, sono apparecchi che hanno il compito di riscaldare l’acqua domestica. Lo fanno per mezzo di un elemento riscaldante, che può essere alimentato ad elettricità o a gas. Inoltre, il dispositivo è dotato di un termostato che controlla la temperatura dell’acqua: quando si apre l’acqua in casa, lo scaldabagno rileva il calo di temperatura e attiva il già citato elemento riscaldante.

Questo elemento, poi, riscalda l’acqua portandola alla temperatura impostata e in seguito si spegne. L’acqua riscaldata viene quindi immagazzinata in un serbatoio (se si parla degli apparecchi ad accumulo), dove resterà fino al momento del bisogno. Nel caso dei cosiddetti scaldabagno istantanei, invece, l’acqua verrà riscaldata sul momento e non sarà presente il serbatoio. Di solito questi modelli sono molto più compatti, e riescono a portare le temperature dell’acqua fino a 55 gradi celsius in soli 3 secondi.

Meglio uno scaldabagno a gas o elettrico?

Questa è una delle domande più frequenti quando si tratta di scegliere uno scaldabagno. La verità è che non esiste una risposta giusta a priori, poiché ogni tipo di apparecchio ha i suoi vantaggi e svantaggi. Nello specifico, gli scaldabagni elettrici sono generalmente più efficienti nella fase di mantenimento delle temperature dell’acqua sanitaria domestica. In secondo luogo, spesso hanno un costo decisamente minore se messi a confronto con gli scaldaacqua a gas. Infine, sono a libera installazione e questo semplifica di molto il loro posizionamento.

Di contro, gli scaldabagno a gas hanno un tempo di riscaldamento più rapido, e soprattutto permettono di risparmiare sui consumi, dunque sono perfetti per chi desidera alleggerire la bolletta. Questo per via del fatto che il gas, in genere, ha un costo inferiore rispetto alla luce elettrica. Sono più complessi da installare, ma sono anche più adatti per le famiglie numerose.

Altre informazioni utili sulla scelta

Quando si sceglie uno scaldabagno, bisogna anche considerare fattori come le dimensioni della casa. Un piccolo appartamento avrà bisogno di un modello meno potente rispetto ad una villa, giusto per fare un esempio concreto. Come detto, anche il numero di persone è un fattore rilevante: maggiore è il numero di abitanti, maggiore sarà il fabbisogno di acqua calda. Ci sono poi altri aspetti da considerare, come nel caso del già citato sistema ad accumulo, che comunque consuma più energia rispetto allo scaldabagno istantaneo.

In conclusione, queste sono le nozioni di base su come funziona uno scaldabagno e su come sceglierlo. Il consiglio, comunque, è di rivolgersi sempre ad una ditta esperta.