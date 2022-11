Castelforte, manutenzione del cimitero e della pineta del Rio Grande: il punto dell’Amministrazione

“Nei giorni scorsi sono stati completati, sotto la direzione del responsabile dell’Area Tecnica Comunale, importanti lavori di manutenzione delle prime tre cappelle o gruppi di loculi ubicati nella parte più antica del Cimitero Comunale. L’input a mettere in programma l’intervento è venuto dal delegato del Sindaco Vincenzo Coviello a cui è stata conferita una delega specifica al decoro e alla sistemazione complessiva del Cimitero Comunale.

“Questo –esordisce il delegato Coviello– è il primo stralcio di interventi che sono stati previsti per sistemare in maniera precisa e puntuale il Cimitero Comunale. Le tre cappelle sulle quali si è intervenuti –prosegue Coviello– erano da anni in una situazione di emergenza ed essere riusciti a porvi rimedio è, per me, motivo di grande soddisfazione. Annuncio che il programma di manutenzione proseguirà interessando anche le altre cappelle o gruppi di loculi che hanno necessità di essere messe in sicurezza e, di certo, io sarò presente per realizzare l’obiettivo. La pulizia e il decoro del Cimitero Comunale sono, infatti, tra i punti più importanti del nostro programma amministrativo e lo realizzeremo step by step. Un altro motivo di soddisfazione sono i lavori di pulizia e manutenzione della Pineta del Rio Grande. L’ambiente, infatti, –prosegue il delegato Coviello– rappresenta una delle grandi attenzioni che vogliamo avere e anche questo intervento di manutenzione mira, appunto, a conservare nel miglior modo possibile uno degli spazi più interessanti di verde pubblico. Uno spazio che si colloca in un’area baricentrica tra il centro capoluogo e la frazione di Suio anche questa in via di sviluppo. Questi luoghi vanno valorizzati anche per la loro valenza educativa e la funzione sociale e culturale che possono svolgere all’interno di un percorso integrato di sviluppo nel quale siamo tutti impegnati”.





Sulle due importanti questioni è intervenuto anche il Sindaco Angelo Felice Pompeo non solo per ringraziare il delegato Vincenzo Coviello per quanto fatto ma anche per la sua costante presenza che offre al Comune una bella possibilità per realizzare il programma in questi due settori della vita amministrativa che meritano grande attenzione e sui quali c’è l’interesse dell’intera Amministrazione Comunale”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa del Comune di Castelforte.