Rapina due volte lo stesso supermercato: arrestato dagli agenti di Polizia

Nella mattinata dello scorso venerdì, 4 novembre, due equipaggi delle volanti della Questura sono intervenute presso il supermercato Carrefour di viale Petrarca, nel Comune di Latina, a seguito della segnalazione di un uomo armato di due coltelli.

Il medesimo, sotto la minaccia delle armi, aveva tentato di rapinare il punto vendita, seminando scompiglio e panico tra i numerosi avventori presenti, tra cui una bimba che aveva cercato rifugio, in lacrime, nascondendosi dietro una cassiera.





Il malvivente aveva minacciato il direttore, dal quale pretendeva la consegna di alcune bottiglie di vino, ottenendo un rifiuto dal responsabile del punto vendita, il quale per sottrarsi alla minaccia armata del rapinatore, si allontanava velocemente verso il parcheggio dello stesso store, dove sopraggiungevano due volanti.

Per nulla intimorito dalla presenza dei tutori dell’ordine, l’uomo, un cittadino indiano di 41 anni, minacciava con i coltelli anche gli agenti che, comunque, riuscivano a disarmarlo e a trarlo in arresto per i reati di tentata rapina aggravata dall’uso delle armi, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel corso degli accertamenti è emerso che lo stesso uomo nella serata del 3 novembre, sempre presso lo stesso supermercato, si era reso autore di un analogo episodio criminale, facendosi consegnare da una cassiera, sempre con la minaccia dei coltelli, 4 confezione in tetrapak di vino.

L’arrestato, con precedenti penali e di polizia, dopo le formalità di rito su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, veniva associato presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria in attesa di udienza di convalida.