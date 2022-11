Minore ferito durante i festeggiamenti di Halloween: denunciato un ragazzo

Personale del Commissariato di Formia ha deferito in stato di libertà C.G. classe 2003, resosi responsabile nella serata del 31 ottobre, durante i festeggiamenti di Halloween, del reato di lesioni nei confronti di un minore.

Secondo quanto ricostruito, durante la serata, in piazza Aldo Moro a Formia, un minore accompagnato da alcuni amici veniva fatto bersaglio da un coetaneo, anche lui in compagnia di altri giovanissimi, di lancio di farina.





Il ragazzo reagiva scaraventando a terra il responsabile del lancio e mettendogli un ginocchio in faccia, per poi lasciarlo andare.

I minori si allontanavano ciascuno per la propria strada per evitare discussioni ma subito dopo lo stesso ragazzo veniva fatto oggetto di lancio di due uova che, comunque, non andavano a segno.

Il giovane reagiva afferrando da terra un pezzo di marmo e facendo il gesto di lanciarlo contro il responsabile del lancio di farina e uova.

Vista la reazione del ragazzo, il denunciato si interponeva a protezione degli amici più giovani e colpiva il minore al volto con un pugno, facendolo cadere a terra.

Interveniva in soccorso di quest’ultimo un amico, anch’egli minore, ma veniva spintonato e ferito lievemente, impedendogli, così, di intervenire.

A quel punto le persone presenti nella piazza si adoperavano per interrompere quanto stava avvenendo e dividere i giovani.

Personale del Commissariato di Formia, presente sul posto in servizio di Ordine Pubblico predisposto dalla Questura nell’ambito del rafforzamento della vigilanza in città, specialmente nei fine settimana e nei giorni festivi e prefestivi unitamente alle altre Forze di Polizia, avviava immediati accertamenti.

I due minori feriti venivano trasportati dal 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero di Formia ove venivano curati, refertati e dimessi rispettivamente con 25 e 5 giorni di prognosi.

Nell’immediatezza una teste riconosceva uno dei giovani datosi alla fuga dal luogo del fatto e forniva al personale del Commissariato i primi elementi per rintracciare il gruppo del maggiorenne che aveva sferrato il pugno.

Attraverso laboriosi riscontri consentiti anche dalla conoscenza del Territorio da parte degli operatori della Volante del Commissariato i primi giovani sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni e, ragazzo dopo ragazzo, è stato possibile arrivare all’autore del pugno, rintracciato durante la notte e raggiunto dalla Polizia in un quartiere periferico di Formia, e l’altro minorenne intervenuto a sua difesa, identificandoli compiutamente.

Per i fatti accaduti, il maggiorenne veniva quindi denunciato in stato di libertà per il reato di lesioni.