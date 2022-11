Arriva a Gaeta il camper del “Centro per l’Impiego On tour”. L’iniziativa, lanciata dalla Regione Lazio, con il patrocinio del Comune di Gaeta, si pone l’obiettivo di informare sui servizi per il lavoro e raccogliere le istanze degli utenti, soprattutto nelle città che non hanno sedi dei Centri per l’Impiego.

Sono infatti tre i camper che si muoveranno e stazioneranno da ottobre 2022 e fino a luglio 2023 nei Comuni del Lazio, lungo tutto il territorio delle aree decentrate in cui è organizzata la divisione in Centri per l’Impiego.





Lo sportello mobile temporaneo sarà presente a Gaeta dal 7 al 10 e dal 14 al 17 novembre, in Piazza XIX Maggio, dal lunedì al giovedì dalle 10:00 alle 13:00 e il martedì anche dalle 14:00 alle 15:30.

Una nuova opportunità per entrare nel mondo del lavoro, promossa nell’ambito del Programma GOL, “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori”, varato dal Governo italiano per rilanciare l’occupazione nel Paese e finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PNRR.

“GOL” nasce con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta, attivare percorsi di formazione, incentivare l’autoimprenditorialità e aiutare concretamente le persone in situazioni di particolare svantaggio, attraverso percorsi di reinserimento occupazionale, aggiornamento (upskilling), riqualificazione (reskilling) e ricollocazione collettiva.

Il progetto è rivolto in modo particolare a giovani under 30 che non studiano e non lavorano, donne in condizioni di difficoltà, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre), disoccupati da almeno 6 mesi, beneficiari di ammortizzatori sociali, percettori del Reddito di cittadinanza e lavoratori con redditi molto bassi e a rischio povertà.

Oltre ad accogliere e a prendere in carico le richieste dei beneficiari del programma, gli operatori degli sportelli mobili del “Centro per l’Impiego On Tour” potranno inoltre fornire informazioni su altri servizi per il lavoro, tra cui: Garanzia Giovani, Contratto Ricollocazione Generazioni, tirocini, Eures – Lavoro e studio in Europa, orientamento, servizio inserimento disabili, corsi di formazione e assistenza alla creazione di impresa.

«La presenza a Gaeta del camper del “Centro per l’Impiego On Tour” – ha spiegato il Sindaco, Cristian Leccese – rappresenta un’importante occasione per permettere a tutta la cittadinanza, utenti, datori di lavoro e imprese, di avere un contatto diretto con gli operatori degli sportelli, che forniranno aiuto nella ricerca di un’occupazione o anche solo informazioni sui servizi disponibili per l’accesso al mondo del lavoro. Si tratta, per il nostro territorio, di una lodevole iniziativa che punta al contrasto della disoccupazione e alla tutela delle fasce di popolazione svantaggiate, attraverso il potenziamento dell’offerta e un servizio di prossimità territoriale, che permette di avvicinare domanda e richiesta».