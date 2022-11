Gattina rubata sotto gli occhi della proprietaria, l’appello

E’ stata portata via in una manciata di minuti una gattina ed ora i proprietari lanciano un appello per ritrovarla. E’ inutile sottolineare quanto sia forte il legame con gli animali domestici chi li possiede sa che diventano membri della famiglia. Ed alla luce di questo certi gesti restano davvero incomprensibili.

E’ quanto accaduto oggi in Via Emanuele Filiberto Duca D’Aosta. La proprietaria, una signora anziana, aveva appena dato da mangiare alla gattina che ha alcuni mesi e si chiama Undi. La micina era in cortile quando due persone dall’esterno l’hanno chiamata facendola così uscire dalla proprietà. La signora ha iniziato a chiamare la gattina ovviamente in buona salute e domestica, difficile scambiarla per un animale abbandonato.





La proprietaria non ha raggiunto in tempo la strada, riuscendo solo vedere quelle persone che si allontanavano salendo in macchina presumibilmente con il gatto che comunque da quel momento è scomparso. L’appello rivolto a tutti e che Undi possa essere riconsegnata alla sua famiglia e in modo particolare all’anziana proprietaria.