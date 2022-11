Servizio sociale itinerante del Distretto LT2: avviato il servizio a Sabaudia

Ieri, giovedì 3 novembre, alle ore 15.00 in Via Litoranea 2573 – Zona Bella Farnia, ha preso il via ufficialmente il “Servizio Sociale itinerante”, servizio attivo nei Borghi distanti dal centro cittadino del Comune di Sabaudia.

“Lo sportello itinerante è un Servizio innovativo che permetterà di rafforzare il lavoro degli sportelli di segretariato sociale ed il Servizio Sociale Professionale già presenti sul territorio” – ha commentato il Sindaco Alberto Mosca che ha presenziato all’inaugurazione.





“Il Distretto Socio-Sanitario LT2 (comuni di Latina, Sabaudia, Pontinia, Sermoneta e Norma) è stato sempre attento a dare risposte ai bisogni dei cittadini dei diversi Comuni – commenta l’assessore Pia Schintu – e questo servizio, potenziando il Servizio Sociale Professionale ed il Segretariato Sociale Distrettuale, garantirà ai cittadini una informazione più capillare ed una maggiore facilità di accesso ai servizi, soprattutto per quelli più bisognosi ed in maggior difficoltà a raggiungere gli uffici del centro cittadino.”

Il Servizio Sociale itinerante è gestito in co-progettazione con la Ninfea Cooperativa Sociale (Ente Partner del Servizio di Accesso, Valutazione e Progettazione).

Durante l’intero percorso del camper, che attraverserà, settimana dopo settimana, i borghi e le zone periferiche dei cinque comuni del Distretto, i cittadini avranno la possibilità di:

Essere informati su tutti i servizi offerti dal welfare cittadino;

Ricevere assistenza sulle modalità di accesso ai servizi sociali e sociosanitari;

Essere aiutati nella compilazione delle istanze di accesso;

Trovare un punto di ascolto per i diversi bisogni sociali.

A bordo del camper, dotato di postazione informatica e connessione wi-fi infatti, i cittadini troveranno un assistente sociale e un operatore informativo.

Nel caso emerga la necessità di accedere ad uno dei servizi del Welfare cittadino, il Segretariato Sociale di riferimento sarà quello del comune di residenza.

Per quanto riguarda il Comune di Sabaudia, il camper sarà presente dal 10 novembre a fine dicembre, a settimane alterne, nella giornata del giovedì e raggiungerà le zone di Bella Farnia, B.go Vodice e B.go San Donato.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Segretariato Sociale del Comune di Sabaudia al numero: 0773.1510227.