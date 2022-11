La Top Volley Cisterna riparte dal PalaPanini, domenica in campo contro Modena

Sesta giornata di campionato, la Top Volley Cisterna domenica 6 novembre alle 15.30 affronta la Valsa Group Modena.

Il team pontino allenato da coach Fabio Soli è reduce dalla sconfitta casalinga subita dalla Emma Villas Aubay Siena incontro giocato nell’ultimo turno casalingo di Superlega Credem Banca. Dall’altra parte della rete c’è la squadra emiliana allenata da Andrea Giani e in cui militano gli ex Tommaso Rinaldi, Elia Bossi e Tobias Krick. La Top Volley Cisterna si presenta al Palasport Panini con una grande voglia di riscatto e tornare a dimostrare il grande valore di una squadra ben amalgamata da coach Fabio Soli, alla ricerca di punti importanti per muovere una classifica che vede i pontini occupare la parte alta della classifica, anche se l’obiettivo principale della società pontina rimane sempre la salvezza, da raggiunge il prima possibile.





Andrea Rossi (Top Volley Cisterna): “Domenica partita in trasferta per noi dopo una sconfitta subita in casa. Purtroppo dobbiamo incontrato una squadra che sicuramente non è nel suo momento migliore della stagione e dovremmo essere bravi a sfruttare le occasioni che ci si presenteranno. Modena è comunque tosta, sappiamo che hanno dei giocatori di livello internazionale, si prospetta un incontro complicato. Noi dobbiamo pensare al nostro obiettivo finale che rimane la salvezza e quindi trovare punti da qualsiasi squadra che affronteremo da qui alla fine della stagione”.