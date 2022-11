Viabilità sulle strade pontine: nuovi autovelox in arrivo

La Provincia di Latina ha predisposto un nuovo bando per affidare “il servizio di gestione delle sanzioni amministrative di competenza della polizia provinciale; fornitura tramite noleggio, dei dispositivi omologati per il controllo elettronico della velocità; per l’affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei crediti del comando e dei servizi accessori e complementari”.

Saranno quindi installati cinque nuovi dispositivi fissi sulle strade pontine, oltre a finanziare l'acquisto di un nuovo dispositivo mobile.





I dispositivi saranno posizionati: