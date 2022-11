Durante i controlli del territorio itrano finalizzato al contrasto del bracconaggio, i carabinieri forestali di Gaeta sono intervenuti in località Trasta individuando e sanzionando diverse persone per violazione delle leggi di settore. Una di esse, sorpresa ad esercitare la caccia all’interno del Parco degli Aurunci, è stata deferita all’autorità giudiziaria e sottoposta al sequestro dell’arma. Proseguono serrati quindi i controlli su tutto il territorio itrano con i militari impegnati a 360 gradi per contrastare il fenomeno del bracconaggio: pochi giorni fa la notizia dell’accesso alla casa comunale da parte dei militari per indagini sulla nota situazione di Calabretto. Il monitoraggio, stando ai risultati conseguiti, si conferma garanzia fondamentale per la tutela del patrimonio ambientale locale.