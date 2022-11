Cisterna, Federica Sacchetti campionessa italiana di surfcasting

Un anno davvero straordinario per lo sport cisternese che nelle scorse settimane si arricchisce di nuovi titoli e medaglie nazionali.

Il sindaco Valentino Mantini, con gli assessori allo Sport, Emanuela Pagnanelli, alla Caccia e Pesca, Emiliano Cerro, e alle Politiche Giovanili, Michela Mariottini, hanno formulato personalmente le congratulazioni e consegnato una targa di riconoscimento a Federica Sacchetti, neo campionessa italiana di Surfcasting Fipsas.





Seppure non noto ai più, il surfcasting è una pratica di pesca sportiva che si effettua dalla spiaggia, con robuste canne, lanciando a grande distanza l’amo ed esca. A Cisterna sono molti gli appassionati di pesca, spesso trasmessa da genitore a figli. Come nel caso di Federica, che ha ereditato la passione dal papà Gustavo, purtroppo scomparso, e l’ha fatta crescere trasformandola in un impegno sportivo ripagato dal recente successo nazionale, ottenuto a Lavinio nei campionati italiani femminili disputati il 13, 14 e 15 ottobre scorsi, battendo ai punti le migliori 20 pretendenti da tutta Italia.

“Mi alleno con costanza da 5 anni – racconta Federica – e da 4 anni faccio parte dell’ASD surfcasting Cisterna di Latina del presidente Danilo Russo. Mi sentivo preparata ma non mi aspettavo questa vittoria, vista la bravura delle atlete in gara provenienti dalla Sicilia, dalla Sardegna, notoriamente forti in questa disciplina. Sono molto soddisfatta anche perché sono state 3 giornate intense di gara, di ansia e di concentrazione. I prossimi impegni sono i campionati provinciale 2023, poi uno stage “azzurro” in Sicilia nell’ambito della “rosa” di atlete italiane candidate a far parte della squadra rappresentativa dell’Italia ai Mondiali del 2023″.

“I più sentiti complimenti – hanno detto il sindaco e gli assessori – a Federica Sacchetti, che arricchisce il medagliere sportivo cisternese di un altro importante titolo accrescendo il prestigio degli atleti e della città a livello nazionale, ma anche per l’esempio che danno ai nostri giovani concittadini di come gli obiettivi, anche quelli più ambiziosi, possono essere raggiunti attraverso l’impegno, la costanza, il sacrificio e la tenacia”.