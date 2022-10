Arrestato per furto di capi di abbigliamento, il Questore lo rimpatria con foglio di via obbligatorio

Polizia di Stato – Questura di Latina: non potrà tornare a Latina il 58enne tratto in arresto dalla Squadra Volante per essersi impossessato di alcuni capi di abbigliamento di un noto esercizio commerciale del capoluogo.

Al termine della prevista udienza di convalida dell’arresto innanzi al Tribunale di Latina, che lo ha sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il Questore, concordando con gli esiti dell’istruttoria condotta rapidamente dagli specialisti della Divisione Polizia Anticrimine – che ha confermato la pericolosità del soggetto anche alla luce dei suoi numerosi precedenti penali in ordine a diverse tipologie di reato – ha adottato la misura di prevenzione del divieto di ritorno a Latina per tre anni, con contestuale rimpatrio nel comune di residenza mediante foglio di via obbligatorio.





L’uomo dovrà attenersi rigidamente alla prescrizione in argomento; in caso di violazione è previsto l’arresto da uno a sei mesi.