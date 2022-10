Pallavolo, sabato al palasport arriva Siena: Top Volley Cisterna in cerca di conferme

La Top Volley Cisterna torna in palestra dopo la trasferta in Trentino Alto Adige con la testa alla partita al prossimo incontro di Superlega Credem Banca contro la Emma Villas Aubay Siena. Si gioca sabato 29 ottobre alle 18:00 al Palasport di Cisterna i ragazzi di coach Fabio Soli affrontano i toscani allenati da Fabio Montagnani, il quale ha mosso i suoi primi passi da allenatore con i bianco blu nella stagione 2007/2008 come secondo di Gulinelli. Nell’ultima giornata giocata Cisterna ha perso 3-2 nella trasferta di Trento contro la Itas, mente Siena ha perso 3-0 in casa contro Piacenza. In classifica i laziali sono secondi a 10 punti, mentre i toscani sono fanalino di coda di Superlega fermi a 0 punti. Un inizio di campionato entusiasmante per la Top Volley, che vuole continuare a fare bene per raggiungere il prima possibile la salvezza, obiettivo primario per il team cisternese.

Gianrio Falivene (Presidente Top Volley Cisterna): “Il momento è particolare, veniamo da una striscia positiva di risultati nella quale abbiamo collezionato tre vittorie importanti contro diretti avversari con il nostro stesso obiettivo. A Trento ci siamo portati via un punto giocando alla pari con uno dei club più forti al mondo. Un anno fa non avremmo mai pensato di arrivare ad un livello così alto, ma soprattutto di tornare a casa ripensando alle occasioni che avrebbero potuto permetterci di fare il colpaccio, tra l’altro in una trasferta sulla carta difficilissima. Coach Soli ha trovato l’amalgama giusta, i giocatori hanno un approccio positivo e affrontano con responsabilità le difficoltà, molto spesso traendone vantaggio. Ad ogni incontro il sestetto proposto ha dato filo da torcere agli avversari e anche chi è stato chiamato a contribuire ha portato un valore aggiunto. Stiamo giocando una bella pallavolo, sabato affrontiamo Siena una sfida che non dobbiamo sottovalutare affrontando gli avversari con la giusta mentalità”.





