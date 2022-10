Campionato del panettone, “Maciste” è in finale

Oggi la pasticceria “Maciste” partecipa alla finale del campionato del panettone.

Un altro successo per l’attività portata avanti a Cori e Latina dal pasticcere Andrea Ceracchi, che tra colombe e panettoni sta facendo collezione di premi.





Quest’anno la sua colomba è stata inserita da Goloasi.it, portale delle pasticcerie e gelaterie, tra le migliori 30 colombe creative d’Italia.

Lo scorso anno invece Ceracchi e Tiziana Apicella, partecipando alla terza edizione del Campionato Mondiale Panettone “The best Panettone of the world”, che ha eletto “Il miglior panettone al mondo”, si sono classificati al secondo posto.