Spediamo pro: la soluzione migliore per spedire i propri pacchi

Spedire o ricevere dei prodotti è sempre un pensiero costante. Il pacco può fare ritardo durante la consegna, può arrivare danneggiato o semplicemente il costo della spedizione è molto più alto rispetto al valore del singolo oggetto.

Per evitare tutte queste problematiche, ti consigliamo di affidarti a tutti i servizi di Spediamopro.com, un’azienda italiana che ogni anno soddisfa le esigenze di migliaia di clienti.





I servizi che offre questa azienda sono numerosi e di alta qualità, nelle prossime righe andremo ad analizzarli insieme.

Spedizioni nazionali

Avrai la possibilità di spedire in tutta Italia utilizzando un servizio celere ed affidabile. Spediamo Pro collabora con i migliori corrieri di Italia.

Dal momento in cui viene inviato l’oggetto desiderato, i tempi di consegna variano tra le 24 e le 48 ore.

È disponibile anche l’opzione di consegna garantita, anche in giornata. Con il servizio di tracking potrai tranquillamente monitorare tutti gli spostamenti del tuo pacco in tempo reale.

Spedizioni in Europa e nel mondo

Spediamo Pro riesce ad annullare tutte le distanze effettuando spedizioni anche fuori dal territorio nazionale. Che sia Europa, Asia, Africa, Oceania o America non c’è nessun problema.

Grazie ad accordi speciali e collaborazioni, i pacchi vengono inviati in tutto il mondo tramite i migliori corrieri internazionali.

Potrai anche scegliere tra diverse opzioni per personalizzare il tuo ordine, così da renderlo adeguato alle tue esigenze.

Spedire merci pesanti, documenti importanti o oggetti fragili non è mai stato così semplice.

I prezzi sono molto economici e vantaggiosi, le spedizioni facili da gestire.

Avrai anche la possibilità di scegliere tra la modalità espresso veloce, oppure il trasporto stradale di consegne meno urgenti.

Importazioni e servizio Cargo

Molto spesso organizzare un ritiro all’estero può risultare complicato e i tempi di consegna possono dilatarsi molto nel tempo.

Spediamo Pro mette a disposizione a tutti i suoi clienti la possibilità di usufruire di un servizio dedicato che serve per controllare, schedulare e gestire tutte le eventuali controversie e problematiche. Le spedizioni import o cargo possono essere effettuate via terra, via aerea o con container di ogni tipo.

Per usufruire di questo servizio è necessario compilare un modulo presente sul sito ed inviarlo all’azienda. Una volta ricevuta la richiesta il personale analizzerà con attenzione tutti i vostri dettagli e vi ricontatterà per esporvi la soluzione migliore per le vostre esigenze.

Spedizione carichi pesanti

Con Spediamo Pro avrete anche la possibilità di effettuare spedizioni di carichi pesanti.

Ogni ordine di spedizione differisce dall’altro per dimensioni, peso e forma. Non tutti gli ordini riescono a essere organizzati con un imballo standard e un trasporto classico.

Spedire un pezzo di ricambio di un grosso macchinario industriale sarebbe impossibile per un corriere standard. Senza organizzazione, provare ad inviare un pacco di grandi dimensioni sarebbe un’enorme perdita di tempo in quanto risulterebbe impossibile.

Per determinati ordini è necessario modificare il sistema di spedizione, personalizzando: tempistiche, imballi, mezzi ed assicurazioni.

Per effettuare questa tipologia di spedizione bisogna compilare il modulo presente sul sito e aspettare di essere ricontattati dal personale. L’azienda ti esporrà la strategia migliore in base al tipo di spedizione e alle tue particolari esigenze. Spediamo Pro collabora con tutti i migliori corrieri nazionali ed internazionali, proprio per riuscire a soddisfare tutti i suoi clienti.

Spedizioni urgenti

Il servizio di Spediamo Pro è attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24, feriali e festivi non c’è differenza.

É possibile richiedere una spedizione urgente che venga consegnata entro un termine prestabilito, anche in giornata.

L’azienda dà al cliente la garanzia di consegna entro il termine previsto, nel caso non avvenisse, verrà rimborsato il costo sostenuto.

Anche in questo caso per effettuare una spedizione urgente è necessario inviare il modulo all’azienda che risponderà prontamente con la soluzione.