Top Volley Cisterna, arriva l’opposto argentino Javier Martinez

La Top Volley annuncia un nuovo colpo di mercato, Javier Martinez si unisce al roster di coach Fabio Soli. Il ventisettenne argentino nato a Cordoba, è un opposto alto 191 cm cresciuto nelle giovanili della Lube dove, da subito, ha messo in evidenza le sue spiccate doti atletiche. Veloce nell’attaccare la palla, micidiale sotto rete, un ragazzo gioioso che ha già conquistato il gruppo integrandosi subito con i compagni di squadra. La scorsa stagione l’opposto argentino era in forza all’Avimecc Modica, arrivando a collezionare numeri significativi in tre stagioni giocate in serie A3. Javier Martienz vanta al suo attivo 864 punti di cui: 754 in attacco, 52 ace e 58 muri.

Prima di arrivare a Cisterna per vestire la casacca bianco blu, Martinez ha militato due anni in B con Nova Volley Loreto e Inter Volley Foligno, per poi approdare in A3 con la Delta Volley e arrivare a Modica dove ha giocato fino allo scorso anno per due stagioni.





Javier Martinez (Top Volley Cisterna): “Per me è una grandissima opportunità e una grandissima gioia arrivare a Cisterna di Latina, soprattutto per il massimo livello da esprimere con i ragazzi quando ci sarà bisogno. Sicuramente siamo in una condizione di forma e speriamo di continuare così fino alla fine del campionato, tanto sognare non costa nulla. Domenica andiamo a Trento, non dobbiamo avere paura di un nome pesante, perché in questo momento anche Cisterna di Latina merita la posizione in cui si trova in questa stagione di Superlega. Lotteremo fino alla fine e speriamo di portare a casa i tre punti”.

