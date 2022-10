Tentano di prelevare denaro con una carta smarrita poco prima: due pregiudicati denunciati

Nella serata dello scorso 17 ottobre, gli operatori della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, nell’ambito delle capillari attività di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei reati in genere, hanno deferito in stato di libertà due soggetti pregiudicati del posto, classe 1971 e 1979, perché ritenuti responsabili di detenzione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, reato previsto e punito dall’art. 493 ter c.p. .

In particolare, alle ore 19.00 circa, gli operatori del Commissariato, nel percorrere Piazza Carlo III di questo Centro, notavano due persone sospette le quali stazionavano in modo guardingo davanti allo sportello ATM dell’ufficio postale di Gaeta.





L’intuizione si rilevava giusta, difatti il personale operante riconosceva i soggetti, in quanto già noti a questo Ufficio per i precedenti di polizia e procedeva al controllo degli stessi, i quali venivano sorpresi ad utilizzare una carta di credito elettronica che, a seguito delle verifiche esperite, risultava essere stata smarrita poco prima. Veniva contattata la titolare della carta la quale confermava di non essere più in possesso del portafogli e della relativa carta elettronica, per cui, nell’immediatezza, la donna sporgeva denuncia presso il Commissariato.

Alla luce di tali evidenze gli agenti procedevano a denunciare in stato di libertà i malfattori, entrambi già gravati da precedenti di polizia, per indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici in quanto colti mentre tentavano di operare un prelievo fraudolento di denaro presso l’ufficio postale di Gaeta.