Successo per il convegno di sabato al Mof di Fondi

Si è svolto nella giornata di sabato scorso, nella Sala Convegni del MOF, l’incontro informativo dal titolo ”Stretta di mano e Decreto Legislativo 198/2021 – operatori e mediatori :quali regole”; un evento promosso, con entusiasmo e competenza, da Roberto Fiorillo della Consulta Mediatori Merceologici F.I.M.A.A Confcommercio e sostenuto dalla FIMAA Nazionale.

Un grande successo di partecipazione degli operatori del settore e delle Istituzioni, grazie, anche, alla collaborazione degli Organi direttivi del MOF.





I lavori sono stati aperti dal Presidente FIMAA Confcommercio Lazio Sud e Consigliere Nazionale Vittorio Piscitelli.

“Con molto orgoglio e soddisfazione mi onoro di dare il benvenuto a tutti i partecipanti a questa importante giornata nazionale di riflessione e dibattito per il nostro settore degli operatori merceologici; una giornata che si realizza nel nostro territorio, presso il MOF, uno dei più importanti Mercati Ortofrutticoli del nostro Paese. Ma, prima di dare inizio ai lavori, voglio salutare e ringraziare l’amico fraterno Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio Frosinone-Latina e Presidente Confcommercio Lazio, presente, oggi, nonostante il grave lutto che ha colpito la sua famiglia per la scomparsa della moglie, Lucia”. La platea ha reso omaggio, con un caloroso applauso, al Presidente Acampora.

“Il tema centrale, a partire dal Decreto 198/2021, sarà l’etica e la correttezza delle procedure operative e normative che caratterizzano la nostra cultura lavorativa ed associativa. In una fase critica come questa attuale – post covid, guerra e fenomeni inflazionistici – il rispetto delle regole e la correttezza dei rapporti commerciali rappresentano un elemento imprescindibile. F.I.M.A.A Confcommercio, per deontologia professionale, lavora a tutela degli operatori di imprese e consumatori” ha proseguito il Presidente F.I.M.A.A Confcommercio Lazio Sud.

“I miei sentiti ringraziamenti ai rappresentanti delle Istituzioni locali, nazionali ed europee che hanno accettato l’invito a partecipare a questo importante momento associativo della nostra Categoria, a testimonianza della condivisione degli obiettivi a favore dello sviluppo socio-economico di una delle principali filiere nazionali. Un grazie particolare ai massimi rappresentanti della F.I.M.A.A. Confcommercio ed agli esperti che ci forniranno importanti stimoli di approfondimento in merito all’applicazione e alla funzione del Decreto 198/2021.” ha concluso il Presidente Piscitelli prima di dare la parola ai Relatori e ai numerosi operatori presenti.

“Sono molto onorato e orgoglioso della centralità di cui gode la Città di Fondi grazie a questo importante evento che si realizza al MOF, una delle principali realtà imprenditoriali nazionali del sistema economico e commerciale della mia Città”, ha dichiarato il Presidente Confcommercio Lazio Sud Fondi, Vincenzo Di Lucia, nel dare il benvenuto ai presenti.

I lavori si sono svolti, animati e coordinati da Stefano Pezzoni della Consulta Mediatori Merceologici FIMAA, tra relazioni istituzionali e tecniche, finalizzate ad approfondire gli impatti della nuova norma, la sua applicabilità ai contesti operativi e, soprattutto, si è voluto a ribadire l’importante ruolo della FIMAA Nazionale e territoriale nel sostenere, accompagnare e tutelare gli operatori per valorizzare la funzione a più livelli della mediazione e la centralità di una sinergia con le Istituzioni.

Una sinergia dimostrata dall’importante relazione del deputato europeo On. Salvatore De Meo, nonchè dalla presenza dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Fondi – Stefania Stravato – del Vice Sindaco del Comune di Fondi, Vincenzo Carnevale, nonché dalla presenza del Senatore Claudio Fazzone.

Particolare soddisfazione è stata espressa dal Presidente Nazionale FIMAA, Santino Taverna, sia per la qualità del Convegno sia per la numerosa partecipazione di operatori e loro rappresentanza da tutta Italia.

Sono intervenuti a vario titolo, fornendo importanti contenuti:

Valentino Di Pisa – Presidente Fedagromercati;

Vincenzo Addessi -Amministratore delegato MOF;

Marco Mainas – Vice Presidente nazionale FIMAA con delega all’organizzazione;

Viviana Bardella Consulta Mediatori FIMAA Confcommercio

Claudia Bellani e Daniele Mammani Ufficio Legale FIMAA Confcommercio.

La giornata si è conclusa con una pregevole degustazione delle eccellenze agro-alimentari del territorio.