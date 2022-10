Seconda sconfitta per il Città di Lenola ma la dirigenza fa i complimenti alla squadra

È finita con una sconfitta la seconda giornata di campionato (Promozione – Girone E) per l’A.S.D. Città di Lenola, impegnata domenica tra le mura amiche del campo sportivo Falcone e Borsellino contro il Nuovo COS Latina.

Il match è finito 1-2 e c’è grande rammarico in casa lenolese per la bella prestazione in campo e le tante occasioni da gol create. Purtroppo, però, al termine dei 90 minuti di gioco, a rete per la squadra di casa c’è andato solo Piccione, anche grazie alla superlativa prestazione del portiere avversario e ai troppi errori sotto porta.





Malgrado il dispiacere per aver visto sfumare ancora i primi punti in campionato, come già era accaduto nella prima giornata, c’è ottimismo in casa Città di Lenola come spiega il direttore generale Attilio Pietrosanto:

“Usciamo sconfitti con grande demerito. Lo sapevamo che avremmo dovuto sudare. Abbiamo affrontato una squadra quadrata che sa sfruttare ogni amnesia avversaria. Oggi avremmo meritato davvero la vittoria. Solo nel secondo tempo abbiamo fatto circa 15 tiri in porta senza riuscire a segnare anche grazie a interventi magistrali del loro portiere. Mi sento di dover fare, nonostante la sconfitta, i complimenti allo staff ed ai ragazzi perché vederci giocare è bello. Tuttavia dobbiamo imparare ad essere più cinici sotto porta. Ora testa alla prossima trasferta”.