L’eurodeputato Procaccini tuona: “Manovre speculative sul gas”

L’eurodeputato pontino ed ex sindaco di Terracina Nicola Procaccini attacca sui prezzi del gas e sulle misure messe in campo dall’Europa.

LA NOTA DI PROCACCINI





“Il pacchetto di misure proposto oggi dai Commissari europei per contrastare l’aumento dei prezzi del gas, conferma che il continuo rialzo di tali prezzi, iniziato già prima del conflitto in Ucraina, è in gran parte frutto di manovre speculative. Quando la Commissione parla di stabilire un limite di prezzo dinamico sulle transazioni alla borsa del gas o creare nuovi parametri per la contrattazione dei prezzi del Gnl, fa riferimento a quelle manovre speculative che da tempo chiediamo di combattere” .