Estorsioni, politica e clan: chiesta la condanna della Cetrone

Sette anni e mezzo di reclusione e settemila euro di multa.

Questa la condanna chiesta dal pm antimafia Luigia Spinelli per l’ex consigliera regionale del Pdl, Gina Cetrone, accusata di aver ingaggiato il clan Di Silvio per compiere estorsioni e per curarle la campagna elettorale nel 2016, quando era candidata a Terracina.





Il pubblico ministero ha poi chiesto la stessa condanna per l’ex marito dell’esponente del centrodestra, Umberto Pagliaroli, mentre ha chiesto le condanne a 13 anni di carcere e 15mila euro di multa per Armando Di Silvio e il figlio Gianluca, detto Bruno.

Nel corso della requisitoria il pm Spinelli e il pm Corrado Fasanelli hanno ricostruito le vicende al centro del processo davanti al Tribunale di Latina, specificando che quanto riferito dai collaboratori di giustizia Agostino Riccardo e Renato Pugliese è stato confermato dalle vittime, dall’analisi dei tabulati telefonici, da alcuni sms e dalle chat Messenger tra la Cetrone e Riccardo.

Prossima udienza il 25 ottobre.