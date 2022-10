Diffamazione di Carnevale, imputato D’Achille

Imputato per diffamazione l’ex consigliere comunale di Lbc, Fabio D’Achille.

Il processo, davanti al giudice del Tribunale di Latina, Francesco Valentini, è scaturito da una denuncia presentata dall’ex consigliere comunale della Lega, Massimiliano Carnevale, dopo un post pubblicato dall’imputato.





D’Achille, criticato da Carnevale per il suo ruolo in una coop, sulla sua pagina Facebook scrisse: “Mi consiglia le dimissioni il collega Carnevale che è persino andato in tribunale insieme ai membri del clan Ciarelli. Era consigliere comunale Udc al tempo. E vi ho detto tutto”.

Una vicenda del 27 settembre 2019.

D’Achille, difeso dagli avvocati Luca Giudetti e Stefano Iucci, dovrà così difendersi dall’accusa di diffamazione e tra i testimoni del processo ci sarà l’ex sindaco di Latina, Damiano Coletta.