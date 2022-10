Delfini avvistati a Sperlonga, la notizia dal Parco Riviera d’Ulisse

Non è una novità tra Gaeta e Sperlonga, ma anche in altre zone delle coste del sud pontino osservare e avvistare i tuffi spettacolari dei delfini. A dare notizia di una degli ultimi avvistamenti nei giorni scorsi, a largo di Sperlonga, è stato il Parco regionale della Riviera d’Ulisse con un post su Facebook.

IL POST SUI SOCIAL





“Si moltiplicano, in queste gradevoli e più tranquille giornate autunnali, avvistamenti di delfini lungo le coste della Riviera di Ulisse. Ieri, in particolare, hanno fatto la loro comparsa a Sperlonga. Si tratta dei simpatici e intelligentissimi Tursiopi (Tursiops truncatus) che compiono i loro caratteristici balzi, dalla superficie del mare in profondità, alla ricerca di pesce azzurro da predare.”