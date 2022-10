‘Pagine di storia’, incontri con gli autori: il programma della rassegna a cura dell’ass.ne Tuttilibri

La rassegna organizzata dall’Associazione Culturale Tuttilibri rientra nel Festival Nazionale della Storia realizzato nell’ambito del progetto Gaeta e la Marina Militare: un legame storico lungo 160 anni promosso dal Comune di Gaeta e dalla Presidenza del consiglio dei Ministri con il patrocinio della Marina Militare Ospiti d’eccezione di un viaggio nella Storia del Paese: Gherardo Colombo, Carlo Lucarelli, Melania Mazzucco, Antonio Scurati e Paolo Mieli. Saranno loro i protagonisti di un ciclo di cinque incontri di alto profilo ad ingresso libero fino a esaurimento posti che si svolgerà in luoghi rappresentativi della città di Gaeta.

Dopo le due prime entusiasmanti lezioni tenute da Gherardo Colombo (La Costituzione) e a giugno da Carlo Lucarelli (I misteri d’Italia), seguono:





LEZIONE 3

Melania Gaia Mazzucco – sabato 22 ottobre ore 18.00 – Chiesa della SS. Annunziata

” Raccontare la storia”

Scrittrice tra le più apprezzate del panorama letterario italiano, Melania Mazzucco nel 2003 vince il Premio Strega, il più importante riconoscimento letterario del nostro Paese, con il romanzo Vita (Rizzoli), in cui racconta la storia dell’emigrazione dei suoi antenati, originari di Minturno, in terra americana. Il libro tradotto in 28 Paesi conquista numerosissimi riconoscimenti in tutto il mondo ed è segnalato dal New York Times Book Review come uno dei 10 romanzi migliori di quell’anno, l’unico non in lingua inglese. La sua produzione letteraria spazia dai romanzi su temi attuali a quelli a sfondo storico tra i quali La lunga attesa dell’angelo e L’architettrice editi da Einaudi come il prossimo libro Self-portrait. Il museo del mondo delle donne. Grande esperta ed appassionata di storia dell’arte, Melania Mazzucco utilizza un metodo di scrittura che prevede lunghi studi preparatori prima di passare alla stesura definitiva dei suoi libri.

LEZIONE 4

Antonio Scurati – sabato 19 novembre ore 18.00 – Cinema Teatro Ariston

“Gli italiani e il fascismo”

Scrittore e accademico, docente di letterature comparate e di scrittura creativa all’università IULM di Milano, editorialista del Corriere della Sera, ha vinto i più importanti premi letterari italiani. Esordisce in libreria nel 2003 con il romanzo Il rumore sordo della battaglia (Mondadori) e da allora alterna la pubblicazione di opere di narrativa a saggi; tutti i suoi libri raccolgono riconoscimenti prestigiosi. Nel 2007 Antonio Scurati si cimenta anche nella sceneggiatura cinematografica, con il documentario La stagione dell’amore, film che indaga la vita erotica nell’Italia contemporanea, riprendendo l’inchiesta realizzata nel 1965 da Pier Paolo Pasolini in Comizi d’amore. Dopo aver raggiunto per ben due volte la finale del Premio Strega con i suoi romanzi Il bambino che sognava la fine del mondo (2009) e Il padre infedele (2013), nel settembre 2018 Scurati pubblica M. Il figlio del secolo, primo volume di una trilogia su Benito Mussolini, destinata a raccontare la storia italiana dal 1919 alla fine del 1945. Sin dalla sua pubblicazione M. diventa un caso letterario capace di riscrivere il concetto stesso di romanzo storico nella letteratura italiana. Vincitore del Premio Strega nel 2019, M. ha venduto solo in Italia oltre 500.000 copie ed è stato tradotto in più di 40 paesi. Il secondo volume, M. L’uomo della provvidenza, pubblicato nel 2020, ottiene il medesimo successo. Da qualche settimana e in libreria e ai vertici delle classifiche M.Gli ultimi giorni dell’Europa il terzo e conclusivo capitolo di quest’opera esemplare.

Nel 2020 Antonio Scurati è stato insignito dal Presidente Sergio Mattarella dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della repubblica Italiana.

LEZIONE 5

Paolo Mieli – sabato 10 dicembre ore 18.00 – Cinema Teatro Ariston

“Un secolo di storia d’Italia. Dall’unità del Paese ai conflitti bellici del ‘900, fino alla rinascita del secondo dopoguerra”

Giornalista, saggista, opinionista e conduttore televisivo, Paolo Mieli ha da sempre messo al centro dei suoi interessi professionali la storia e la politica. È stato direttore de La Stampa e del Corriere della Sera per ben due volte, nonché presidente di RCS Libri fino al 2016 ed ha animato per alcuni decenni il dibattito politico del nostro Paese dal timone dei grandi quotidiani italiani. Sin dai tempi dell’università, dove ha frequentato la facoltà di Lettere, la vocazione di Mieli è emersa con chiarezza, la sua tesi in storia moderna e contemporanea ebbe come relatori due maestri di questa materia come Renzo De Felice, storico italiano del fascismo, e Rosario Romeo, studioso del Risorgimento. Tanti sono i suoi libri a tema storiografico, tra cui Le storie, la storia, L’arma della memoria, Il tribunale della storia solo per citarne alcuni. Ferite ancora aperte. Guerre, aggressioni e congiure(Rizzoli). Da alcuni anni tiene un seminario sulla “Storia dell’Italia Repubblicana” presso l’Università degli studi di Milano, mentre in televisione conduce con successo il seguitissimo programma Rai Passato e Presente che si avvale di un comitato scientifico di altissimo livello.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Info: Tuttilibri Mondadori Formia 0771.324159 www.librisco.it