Rischio infiltrazioni negli appalti, Comune pronto ad un protocollo

Rischio infiltrazioni negli appalti, il Comune di Sabaudia è pronto al protocollo. A darne notizia è stato il sindaco Alberto Mosca via Facebook: “L’esigenza di stipulare specifico protocollo tra il Comune di Sabaudia e Prefettura di Latina in tema di prevenzione a ogni forma di infiltrazione della criminalità organizzata e non nel settore degli appalti e in altri ambiti dell’economia, è già da tempo all’attenzione di questa amministrazione. La settimana prossima presso il Palazzo del Governo il Prefetto di Latina e lo scrivente sigleranno il protocollo convenuto tra le parti.

L’incontro si terrà il prossimo 19 ottobre. Nei giorni scorsi il capogruppo del Partito Democratico, Giancarlo Massimi aveva scritto al sindaco chiedendo di “voler verificare, come fatto dal Comune di Latina che per evidenza si allega, la possibilità di stipulare un apposito protocollo con la Prefettura, anche alla luce dell’incontro avuto presso la sede comunale con il Prefetto ed il Comitato provinciale per l’ordine pubblico all’inizio della consiliatura”.