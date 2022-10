Arredamento zona notte: i letti con contenitore tra le soluzioni salvaspazio più gettonate

Monolocali e camere da letto di piccole dimensioni possono essere arredati con gusto e stile, senza per questo dover rinunciare a guadagnare un po’ di spazio. Per unire gusto estetico e praticità, è necessario puntare sulle soluzioni salvaspazio, moderne e innovative o classiche e funzionali, pensate dai designer, sempre attenti alle nuove esigenze abitative.

Tra i trend del momento per la zona notte vi è il letto con contenitore, disponibile sia in versione matrimoniale, sia a una piazza o a una piazza e mezza. Si tratta di una proposta intelligente e pratica, molto apprezzata in quanto permette di disporre di spazio aggiuntivo mantenendo l’ambiente libero da ingombri e perfettamente organizzato.





Tipologie di letto contenitore

In commercio è possibile trovare vari modelli di letto contenitore, i quali, oltre che per il numero di piazze, la presenza della testata e lo stile, si differenziano per il tipo di apertura.

Questa può essere:

Frontale , ossia standard;

, ossia standard; Laterale , con apertura a sinistra o a destra;

, con apertura a sinistra o a destra; A doppio movimento, ovvero sollevabile in orizzontale.

In aggiunta a queste tre tipologie, si trovano anche letti con contenitore a cassettoni o con un secondo letto estraibile. L’apertura, a seconda del modello, potrà essere di tipo manuale oppure automatica.

Come scegliere il miglior letto con contenitore

La scelta del letto con contenitore dovrà essere effettuata tenendo presente le esigenze individuali, il gusto personale, ma anche la fattura del prodotto. Un letto di elevata qualità, dotato di meccanismi altamente efficienti e realizzato prestando attenzione a ogni minimo dettaglio, risulterà non solo esteticamente bello, ma anche più duraturo.

A questo proposito, tra le soluzioni più interessanti attualmente disponibili sul mercato è possibile annoverare i letti senza testata con contenitore di vamadivani.it, azienda leader del settore specializzata nella produzione di arredi e complementi artigianali di pregio.

Attiva dal 1972, VAMA Divani consente ai propri clienti di scegliere e personalizzare il letto contenitore anche online, grazie a un portale e-commerce facilissimo da utilizzare.

Nel dettaglio, è possibile scegliere in pochi click dimensione e meccanismo di apertura del letto, nonché il tipo di imbottitura, i piedini nonché il colore della struttura e il tipo di rivestimento. In questo modo, si avrà modo di disporre di un letto capace di integrarsi armoniosamente con il resto dell’arredo della zona notte.

Quale meccanismo di apertura scegliere?

Nel momento in cui si decide di acquistare un letto con contenitore, è necessario valutare con attenzione quale tipo di apertura scegliere.

L’apertura frontale standard è ideale se il letto risulta posizionato al centro della stanza o comunque con entrambi i lati liberi. Al contrario, nel caso in cui uno dei lati si trovasse a contatto con il muro, sarebbe preferibile optare per un meccanismo laterale.

Se lo spazio contenitore dovesse essere utilizzato dai più piccoli, magari per riporre i giocattoli, allora meglio orientare la scelta verso i letti con cassettoni.

Chi desidera recuperare più spazio possibile, dovrebbe invece scegliere un letto con apertura orizzontale.

Perché scegliere un letto con contenitore

Salvaspazio per eccellenza, il letto con contenitore offre numerosi vantaggi. In primo luogo, lo spazio sotto il materasso, decisamente ampio, consente di riporre qualsiasi cosa, dalla biancheria per la casa agli indumenti fuori stagione, garantendo un ordine perfetto.

In secondo luogo, l’ampia disponibilità di modelli permette di trovare il letto adatto per arredare con gusto qualsiasi tipo di ambiente, da quello in stile minimal, soft e lineare, a quello più vivace e decorato.

Per finire, il meccanismo di chiusura eviterà alla polvere e allo sporco di penetrare all’interno del vano posto sotto il materasso e manterrà puliti gli oggetti e la biancheria ivi riposti.