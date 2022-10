Pallavolo, nel match serale del sabato la Top Volley Cisterna ospita Padova

Tutto pronto al Palasport di Cisterna per il Sunday night della terza giornata di Superlega Credem Banca.

In via delle provincie è di scena l’incontro Top Volley Cisterna – Pallavolo Padova, big match di giornata tra le sorprese di questa prima parte di campionato. La squadra traghettata da coach Fabio Soli alle 20.30 di domani, sabato 15 ottobre, gioca contro i veneti allenati da Jacopo Cuttini. Entrambe arrivano da due vittorie. Bottino pieno per i laziali che hanno superato con un rotondo 3-0 prima Milano e poi Taranto, altrettanti successi, per 3-2, contro Modena e a Civitanova per gli ospiti. La Top Volley Cisterna è prima a punteggio pieno, la Pallavolo Padova insegue a due punti di distacco la capolista. Il match verrà arbitrato da Alessandro Cerra e Rossella Piana. La partita tra la Top Volley Cisterna e la Pallavolo Padova verrà trasmessa in diretta sulla piattaforma Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20.30 di domenica 16 ottobre.





Matteo Staforini (Top Volley Cisterna): “Bellissimo esordio in casa contro Taranto, non vedevo l’ora di giocare davanti i nostri tifosi e sicuramente è bello iniziare il campionato così, due vittorie su due partite giocate. Abbiamo avuto delle difficoltà iniziali, ma questo inizio ci da morale, però non significa nulla, è già tutto archiviato e guardiamo già alla prossima partita. Inizio settimana siamo entrati in palestra già concentrati alla partita di domenica contro la Pallavolo Padova. Anche loro arrivano da due vittorie importanti ottenute contro due squadre di alta classifica. Abbiamo entrambi uno stato di forma performante, domenica sarà da divertirci”.

ORARI BIGLIETTERIA:

Venerdì e sabato 16.00 – 19.00

Domenica 10.00 – 13.00 e 15 – inizio gara

Le tipologie di biglietti in vendita:

TRIBUNA GOLD

INTERO: € 15,00

RIDOTTO € 10,00 *

TRIBUNA SILVER

INTERO: € 10,00

RIDOTTO € 5,00 *

*solo per UNDER 16 riservato per nati/e dal 1 Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2017 (presentando valido documento di riconoscimento)