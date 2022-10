I benefici del tè alla canapa sono molteplici. In questo articolo vengono illustrati i CBDA e i flavonoidi, nonché le proprietà calmanti e lenitive. Inoltre, vi illustreremo il contenuto di CBD. Potrete quindi scegliere il tipo di tè alla canapa più adatto a voi. Questo tè è disponibile in molti gusti.





IL CBD

Il CBD è un componente presente nella canapa che può aiutare le persone a far fronte a diverse condizioni, tra cui l’ansia. Agisce regolando i recettori cerebrali che producono serotonina, una sostanza chimica associata a sensazioni di benessere. Ha anche proprietà antinfiammatorie, che possono ridurre il gonfiore e il dolore. Si ritiene inoltre che regoli l’umore e il comportamento sociale e che possa aiutare le persone affette da PTSD.

CBDA

Il CBDA contenuto nel tè di canapa interagisce con i recettori della serotonina nel cervello. Questo aiuta ad alleviare l’ansia, a indurre il rilassamento e a calmare il corpo e la mente. Anche se il tè non è una panacea, è utile per lo stress, l’insonnia e i disturbi digestivi. Riduce inoltre l’infiammazione e allevia il dolore.

Flavonoidi

I flavonoidi sono composti presenti nelle piante che hanno dimostrato di avere benefici terapeutici. Le ricerche dimostrano che i flavonoidi sono utili per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, diabete e cancro. Possiedono inoltre proprietà antiossidanti e possono contribuire a proteggere il sistema immunitario. Tuttavia, i benefici dei flavonoidi sono attualmente disponibili solo negli studi sugli animali e non sono stati testati sull’uomo.

Proprietà calmanti

È stato dimostrato che il tè alla canapa ha proprietà calmanti. Ha un sapore rilassante di agrumi e spezie ed è privo di caffeina. Prodotto con fiori di canapa coltivati biologicamente, questo tè è ricco di terpeni e cannabinoidi. Il suo aroma comprende cannella, cardamomo e chiodi di garofano, che favoriscono il rilassamento.

Gestione del dolore

La tisana alla canapa contiene il CBD, che è un eccellente antinfiammatorio naturale. Di conseguenza, può aiutare ad alleviare una serie di problemi di salute, tra cui dolori articolari e muscolari e persino l’ansia. Oltre ai suoi effetti antidolorifici, è stato dimostrato che il tè alla canapa riduce il rischio di malattie cardiovascolari.

Salute del cuore

Il tè alla canapa ha molto da offrire per quanto riguarda la salute del cuore. Contiene alti livelli di CBD, un composto che può migliorare il funzionamento del sistema nervoso e la salute del cuore. Inoltre, aiuta il corpo a produrre endocannabinoidi, che aiutano a regolare il sistema nervoso e il dolore.

Pressione sanguigna alta

Esistono molti modi per ridurre la pressione sanguigna e il tè alla canapa può essere uno di questi. L’ipertensione può essere causata da vari fattori, tra cui l’età e l’ereditarietà familiare. L’uso quotidiano del tè alla canapa può contribuire ad abbassare la pressione sanguigna e a prevenire l’insorgere di malattie cardiache.

Riduce l’infiammazione

Bere regolarmente tè alla canapa può aiutare a ridurre l’infiammazione e a migliorare la salute mentale. La pianta contiene CBD (cannabidiolo), che ha un effetto calmante sul corpo. Non ha effetti psicoattivi e non contiene caffeina. Ha anche una serie di altri benefici per la salute. Ad esempio, riduce il dolore e l’infiammazione e può prevenire le crisi epilettiche. Inoltre, è stato dimostrato che aiuta le persone affette da sindrome infiammatoria intestinale (IBS).

Favorisce il sonno

Il CBD da canapa ha molti benefici per il sonno e molte marche di integratori di CBD da canapa hanno creato formule speciali per il sonno. Questo tipo di integratori contiene elevate quantità di CBD e può aiutare a ottenere il sonno ristoratore di cui si ha bisogno. Il CBD è un fitocannabinolo presente nella canapa. A differenza del THC, che è un composto psicoattivo, il CBD non è psicoattivo. Interagisce con il cervello in modo diverso e aiuta a rilassarsi e ad addormentarsi.