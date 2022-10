A Gaeta torna “Favole di luce”, sabato l’annuncio di date e novità

Arriva l’annuncio da Gaeta, sabato la presentazione di “Favole di luce”. Torna anche quest’anno, dunque, lo spettacolo delle luminarie che nei mesi di novembre, dicembre e gennaio, illuminano la città del Golfo portando tantissimi turisti a visitare Gaeta e a immortalare le bellezze legate alle istallazioni e alle proiezioni dei giochi di luce.

Per conoscere le novità introdotte per questo Natale 2022, si dovrà attendere la conferenza stampa di presentazione di sabato 15 ottobre alle 10.30 in aula consiliare che dovrebbe svelare le più importanti novità e anche le date di accensione e spegnimento delle luminarie di quest’anno.