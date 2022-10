L’allenatore di Lenola Fabio Pecchia premiato al Coni di Roma

Questa mattina cerimonia di consegna dei “Premi Manlio Scopigno e Felice Pulici”, organizzato dall’ASD Scopigno Cup Rieti: tra protagonisti anche l’allenatore di Lenola oggi sulla panchina del Parma Fabio Pecchia.

Il mister è stato premiato insieme al capitano del Parma Gigi Buffon. Il tutto nel Salone d’Onore del Coni a Roma, davanti al Presidente del Coni Giovanni Malagò, al Presidente FIGC Gabriele Gravina e al Presidente Onorario dell’ASD Scopigno Cup Rieti Gianni Letta.

All’allenatore originario del piccolo centro in provincia di Latina è stato assegnato il premio come “miglior tecnico della Serie B della stagione 2021-22”, mentre all’ex numero 1 della nazionale azzurra di calcio “lo speciale premio Scopigno per l’immagine degli italiani nel mondo”.