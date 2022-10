Calcio Promozione, sconfitta immeritata per Lenola

L’Asd Città di Lenola torna a mani vuote dalla prima di campionato. Una sconfitta che brucia in casa dell’Anitrella: finisce 3-2, punti sfumati.

Che fosse una giornata impegnativa non c’erano dubbi, ma per come si era messa la partita poteva e doveva regalare all’A.S.D. Città di Lenola i primi punti del campionato nel girone E di Promozione.





Alla fine degli oltre 90 minuti di gioco ad ottenere il punteggio pieno sono stati i padroni di casa dell’A.C.D. Anitrella.

Il match disputato alle 15.30 di domenica presso lo stadio comunale di Arce intitolato a Lino De Santis ha visto passare in vantaggio i giocatori della formazione lenolese al 15’ del primo tempo grazie al gol di Santiago Brailly; e c’è da dire che la prima frazione di gioco poteva concludersi con un parziale anche più importante a favore degli ospiti. Poi nel secondo tempo, la situazione si è invertita: l’Anitrella ha prima agguantato il pari e poi è addirittura è passata in vantaggio al 19’ della ripresa grazie a un calcio di rigore. Il pari del Lenola è arrivato grazie alla rete di Damiano Fustolo ma purtroppo a pochi minuti dal 90esimo i padroni di casa hanno messo a segno quello che sarebbe diventato il gol del definitivo 3-2. Gli ospiti ci hanno provato fino alla fine, con due nitide occasioni da gol anche durante i minuti di recupero, ma purtroppo, la classifica non ha potuto sorridere alla formazione dell’A.S.D. Città di Lenola.

A commentare il match il vice allenatore Gianni La Rocca, domenica con i gradi di mister vista la squalifica del coach Dario Lauretti. La Rocca ha spiegato:

“Siamo delusi dal risultato ma non dalla prestazione in campo. Abbiamo giocato a tratti davvero bene e siamo rimasti in partita fino all’ultimo. Dispiace per il finale perché la sconfitta appare davvero immeritata per quello che abbiamo visto in campo. Ci portiamo dietro diverse note positive, oltre ai dati inconfutabili di 5 giocatori su 11 titolari di Lenola e l’esordio di due ragazzi 2005 e 2006 (parliamo di Teo La Rocca e Christian Terelle) del nostro paese in un campionato di Promozione. C’è sicuramente del lavoro da fare ma siamo sulla buona strada.”