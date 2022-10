Shana e Anna, legate da un cuore donato

La storia di Shana e Anna è una di quelle storie che vale la pena raccontare. Sono due giovani donne: la prima è la sorella di Davide Parisella giovane ragazzo di Fondi, venuto a mancare tristemente a seguito di un incidente stradale il 19 marzo del 2013; la seconda è colei che ha preso in “custodia” ciò che di più prezioso Davide poteva lasciare con la sua dipartita: ovvero il cuore.

In quei tragici momenti in cui la famiglia Parisella stava perdendo un proprio caro, sono riusciti a fare il gesto più bello che si possa compiere: quello di donare la vita a chi rischiava di perderla. Donando gli organi, alcune persone, tra cui Anna, sono potute tornare ad avere una vita normale.





Le due, non si conoscevano fino a pochi mesi fa. Fino a quel 19 marzo di quest’anno, quando a 9 anni esatti da quel fatto, il telefono ha squillato e Shana ha risposto in un crogiolo di emozioni che l’hanno fatta finire in un pianto di gioia.

Proprio Shana, infatti, alcuni mesi prima, presa dal richiamo del battito del cuore del fratello, aveva provato a cercare la persona che aveva ricevuto l’organo. Suo malgrado si era scontrata con la dura realtà della legge italiana, la quale, non permette di conoscere l’identità di persone e famiglie coinvolte nella donazione. Ma lei non si è arresa, perché quel battito lo sentiva, lo percepiva. Per questo motivo aveva anche lanciato un appello sui social, cercando di fare in modo che il tam tam aiutasse a trovare quella persona. E alla fine, così è stato.

Qualche giorno prima del 19 marzo, Anna aveva anche lei deciso di provare a cercare qualcosa di più sul suo donatore. Ma nonostante l’archivio sconfinato di internet, non era riuscita inizialmente a trovare nulla. Poi, grazie all’aiuto di un’amica ha scovato un articolo che parlava dell’incidente di Davide. Da lì, la ricerca si è semplificata. Prima si è imbattuta nel post sui social di Shana, poi nella storia della Tenuta di Davide, dove il 19 marzo ha fatto telefonare dalla sorella.

“Non sapevo se mi sentivo pronta per parlare con loro” ha spiegato Anna qualche mattina fa nel salotto di Rai 2 dei Fatti Vostri. Ma poi ha parlato anche lei, ha parlato con Shana e non solo.

Da quel 19 marzo sono passati meno di sette mesi, ma le due ormai sono talmente legate che nulla ha vietato loro non solo di conoscersi, ma anche di raccontarsi, di scoprirsi e di volersi bene.

In questi giorni, la storia che parte da Fondi sta facendo il giro d’Italia attraverso i giornali, i media in generale e le ospitate in tv. Le due giovani donne hanno tanta voglia di raccontare la loro storia e la bellezza di donare, e in parte, di spiegare a loro modo di vedere le cose anche l’ingiustizia di non poter conoscere chi è dall’altra parte di quest’avventura.

Ma le cose belle, come bella è la storia di Anna e Shana attraverso il cuore di Davide, vengono fuori, sbocciano come un fiore. Perché non esiste legge e non esiste privacy che tenga, quando poi la vita vince su tutto.