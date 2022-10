Asilo chiuso nelle ore pomeridiane, protestano i genitori

Ancora problemi alla scuola dell’infanzia “San Marco” a Latina.

Non è stato attivato il servizio pomeridiano e i disagi per le famiglie dei bambini sono numerosi.





I genitori dei bimbi hanno quindi scritto al Comune, sostenendo che “sono molti gli interrogativi” sulla scelta fatta dall’ente “di non voler garantire l’orario pomeridiano”, nonostante “l’avvenuta approvazione e lo stanziamento dei fondi necessari da parte del consiglio comunale”, sostenendo che lo stesso ente in tal modo ha dimostrato di “non voler investire sulla crescita e l’educazione” dei più piccoli e sul benessere delle loro famiglie, “anche in rapporto alle necessità lavorative dei genitori, in un periodo storico in cui essere lavoratore è un’esigenza indispensabile e quindi meritevole di essere tutelata”.

Lamentata poi la mancata attivazione negli ultimi due anni delle attività integrative e l’impossibilità di usufruire degli spazi all’aperto, “a causa di lavori di ristrutturazione del giardino mai iniziati”.

Chiesto dunque il ripristino di tutti i servizi.