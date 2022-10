Salvano un gattino, i ringraziamenti del sindaco ai Vigili del Fuoco

Da ore alcuni residenti sentivano miagolare, era una richiesta di aiuto. Un gattino era rimasto intrappolato all’interno di un tubo nel centro storico di Sabaudia ma i Vigili del Fuoco sono riusciti a salvarlo. Un intervento lungo e paziente ha permesso di estrarre il gattino senza nessuna ferita, quindi le coccole, le prime proprio dal personale dei Vigili del Fuoco che sempre si contraddistingue per la sensibilità dimostrata in situazioni del genere e non solo.

Il commento del sindaco Alberto Mosca: “Mi corre l’obbligo di ringraziare la Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Latina che questa sera, – ieri venerdì 7 ottobre ndr – a seguito di chiamata di alcuni cittadini, è intervenuta nei pressi di Palazzo Mazzoni, ove un cucciolo di gatto da alcuni giorni era intrappolato in un pozzetto di confluenza di acque meteoriche. I Vigili, con grande sensibilità e professionalità, dopo avere segato la grata di protezione del pozzetto, sono riusciti a far uscire da un tubo di scarico il povero animale e a metterlo in salvo portandolo in superficie con un’asta prensile. Il piccolo felino è stato in fine consegnato a una volontaria dell’Enpa. Mi trovavo a passare di lì per caso e ho assistito a tutte le operazioni. Ho ringraziato la Squadra di Vigili per come è stato condotto l’intervento e ho chiamato subito il Comandante Provinciale Ing. Smaniotto per complimentarmi”.