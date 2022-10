Calcio Promozione, l’ASD Lenola in trasferta ad Arce

Una trasferta impegnativa quella che vedrà l’esordio in campionato dell’A.S.D. Città di Lenola domenica in casa dell’A.C.D. Anitrella.

Il match avrà inizio alle 15.30 presso lo stadio comunale di Arce intitolato a Lino De Santis.





Una gara importante se si considera che è la prima del campionato di Promozione (girone E) nel quale milita la compagine di Lenola che quest’anno ha intenzione di dire la propria come ha già fatto nella Coppa Italia di categoria – 2° Trofeo Renzo Lucarini avendo la meglio sull’ FC Montenero sul doppio match di andata e ritorno.

Adesso l’obiettivo nell’immediato è confermarsi anche in campionato. Fiducioso anche il direttore generale Attilio Pietrosanto che guarda con ottimismo all’inizio della stagione.

“Sappiamo che avremo dinanzi a noi squadre attrezzate e di assoluto livello. Ogni trasferta e ogni partita in casa saranno delle battaglie, ma sappiamo di aver costruito un gruppo coeso fatto di giovani del territorio che vogliono fare bene e per questo siamo fiduciosi. In molti ci chiedono dove possiamo arrivare, in realtà non abbiamo obiettivi se non quello di spenderci per i nostri colori e di fare bene in ogni partita. Le somme le tireremo a fine stagione, perché con questa società, con la vicinanza della cittadinanza e dell’Amministrazione e la forza del gruppo possiamo guardare con ottimismo in alto”