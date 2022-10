Da Aprilia in trasferta per le truffe agli anziani: arrestati

Si fingevano tecnici del gas per poter truffare persone anziane e sole. Due persone di 53 e 41 anni di origine Sinti, ma residenti ad Aprilia sono stati arrestati dalla Polizia.

Secondo le ricostruzioni le truffe sarebbero state messe a segno in molti luoghi, in particolar modo a Roma e sul litorale, sempre con la stessa tecnica. Prima cercavano di entrare in sintonia con persone sole e tendenzialmente anziane, poi, spacciandosi per tecnici del gas entravano nelle loro case e mettevano a segni furti o truffe.





Per il più anziano dei due si sono aperte le porte del carcere, mentre il 41enne è stato disposto ai domiciliari.