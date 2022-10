Omicidio di Romeo Bondanese, disposti i lavori sociali per il baby killer

Omicidio del giovane di Formia, Romeo Bondanese: accogliendo le richieste degli avvocati difensori nei confronti dei 4 imputati di rissa (di cui uno solo di omicidio), il gup del Tribunale per i minorenni di Roma ha disposto, per i giovani casertani, la messa alla prova.

12 mesi per quanto riguarda i minorenni imputati per rissa; 24 invece, per il baby killer.





La sera di martedì grasso, 16 febbraio del 2021, ricordiamo, nacque un litigio per futili motivi in cui Romeo Bondanese, 17enne di Formia, venne ucciso da una coltellata che gli recise l’arteria femorale, sferrata da un ragazzino originario di Casapulla, in provincia di Caserta. Nella colluttazione riportarono ferite anche il cugino della vittima, attinto da un fendente alla coscia destra e lo stesso baby killer ferito ad una mano.