Itri, partiti i lavori di ristrutturazione all’Istituto Agrario

Sono partiti in questi giorni i lavori di ristrutturazione presso l’Istituto Agrario (Istituto Professionale Agro Ambientale Servizi per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale) di Itri. I lavori si concentrano nel solaio al di sotto della copertura dell’Istituto.

I primi problemi, con relative infiltrazioni, si erano palesati lo scorso Natale. Allora gli studenti, anche manifestando questo disagio, furono rassicurati dal vice Sindaco Palazzo che volle incontrarli anche per rassicurare le famiglie, dopo aver effettuato un sopralluogo tecnico in Istituto. Durante le vacanze natalizie furono approntati dei lavori “tampone” per permettere di rientrare in sicurezza a gennaio e completare l’anno scolastico in sicurezza.