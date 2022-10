Disabilità, a Terracina l’assemblea programmatica di Rete Solidale

A partire dalle 18,30 di giovedì, presso l’oratorio di San Domenico Savio, a Terracina si svolgerà l’assemblea dei soci dell’associazione di promozione sociale Rete Solidale. Una realtà importante, presente sul territorio da ben quattordici anni e che ha continuato a garantire un supporto concreto ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie malgrado l’emergenza pandemica.

L’assemblea sarà l’occasione di confronto tra i diversi progetti e laboratori realizzati da Rete Solidale, come l’attività teatrale de I Fabbricanti di sogni, l’apprendimento cooperativo di Gioco di ruoli, l’attività motoria di Tuttinsieme nello sport, o il ballo e il canto sperimentati nel Musiclab. Nell’area dell’autonomia si iscrivono invece il progetto Passeggiando con… e Lo faccio, una casa per noi, orientati a sviluppare competenze socio-relazionali e abilità neuropsicologiche.





“Le ‘bomboniere solidali’ rimangono un caposaldo delle attività associative e rivelano la creatività e l’amore per la semplicità e l’eleganza”, sottolineano dall’associazione. “Sarà realizzato per il quarto anno consecutivo il Gruppo di sostegno per dare supporto ai ragazzi e alle loro dinamiche intra psichiche ed interpersonali. Inoltre, da quest’anno anche i genitori avranno la possibilità di accedere a un gruppo di supporto nel quale potranno essere affrontati gli aspetti disfunzionali del loro agire. Agli operatori saranno offerte, come di consueto, consulenze e supervisioni”. I lavori assembleari prenderanno in esame nuove iniziative e progetti da realizzare, nel segno della continuità.