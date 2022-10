Tragico incidente a Sezze: centauro perde la vita schiantandosi contro un cavallo

Sarebbe scappato da un recinto, portandosi poi sulla strada nella zona di Suso, nel Comune di Sezze, il cavallo contro cui si è poi schiantato un centauro.

La tragica vicenda è avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Secondo la ricostruzione, l’uomo, un 35enne di Sezze impiegato come operatore socio sanitario della Casa della Salute del posto, stava rientrando a casa dopo un turno di lavoro.





Fatalità ha voluto che, mentre si trovava in sella alla sua moto, il cavallo sia spuntato all’improvviso in mezzo alla strada. Inevitabile e assai violento l’impatto, che non ha lasciato scampo all’uomo. Giunti sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto che constatarne il decesso.

Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri della Stazione di Sezze.