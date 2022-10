Tragedia al lago di Giulianello, muore pescatore

Tragedia al lago di Giulianello.

A perdere la vita un 38enne di Cave, in provincia di Roma, Alessandro Scipioni, che domenica scorsa si era recato sulle sponde del bacino lacustre per dedicarsi al carpfishing, tecnica di pesca utilizzata per la cattura di grosse carpe.





In base alle indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Colleferro, il pescatore sarebbe entrato in acqua cercando di recuperare un barchino elettronico andato in tilt e sarebbe annegato.

Il corpo è stato recuperato, a una profondità di circa 5 metri, dai sommozzatori dei vigili del fuoco.