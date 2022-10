All’istituto ‘Frezzotti Corradini’ il convegno sul bullismo in collaborazione con le Fiamme Gialle

Tra gli ospiti una classe dell’Istituto “Crotto Caurga” di Chiavenna (SO), ospite delle Fiamme Gialle selezionata per il Campus “Sport e Legalità, La Scuola in cattedra”

Fervono i preparativi in via Amaseno a Latina dove domani, 4 ottobre, l’Istituto “Frezzotti Corradini” ospiterà il convegno “No fear, lo sport contro bullismo e cyberbullismo”.

Alle ore 9.30 si apriranno i lavori in presenza delle classi di 3^ media della scuola e di Autorità civili e militari che hanno aderito all’iniziativa promossa e organizzata dalla Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, la Dott.ssa Monica Sansoni, dalla Preside dell’Istituto ospitante il convegno, Prof.ssa Roberta Venditti, e dalle Fiamme Gialle di Sabaudia.

Durante la mattinata, ad approfondire tematiche di stretta attualità come, appunto, il bullismo nelle sue diverse forme, interverrà un’equipe di professionisti capace di focalizzare l’attenzione dei ragazzi sui diversi ambiti dell’argomento trattato.

Ad aprire gli interventi sarà la Dott.ssa Monica Sansoni, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio. Dopo il primo intervento seguiranno altri tre relatori: la Dott.ssa Gabriella Marano, Psicologa clinica forense e Criminologa, il Dott. Alessandro Tocco, Dirigente Sezione Anticrimine Questura di Latina, e l’Avv. Pasquale Lattari, Responsabile area legale del Consultorio Familiare della Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e dell’Ufficio di mediazione penale di Latina.

Particolarmente significativa la scelta di organizzare un convegno sul bullismo presso l’aula magna della scuola in quanto, dagli ultimi studi effettuati sul fenomeno, è emerso che la scuola è l’ambiente dove è più frequente che abbiano origine fenomeni di bullismo e il cyberbullismo (fonte Ansa).

Al convegno sarà presente anche una scolaresca dell’Istituto Professionale “Crotto Caurga” di Chiavenna (SO), che da domenica 2 a sabato 8 ottobre, sarà ospite delle Fiamme Gialle di Sabaudia per il progetto “Sport e Legalità, La Scuola in cattedra”. Il progetto siglato tra il Sottosegretariato Sport e Grandi Eventi Sportivi di Regione Lombardia, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dai Gruppi Sportivi Fiamme Gialle della Guardia di Finanza ha come fine quello di esaltare la funzione socioeducativa dello sport, aiutando ragazze e ragazzi a vincere paure e timori, accompagnandoli lungo il loro percorso di crescita. Tra le varie attività previste durante la settimana, la partecipazione al convegno, visti i delicati argomenti trattati, sarà sicuramente un valido spunto di riflessione per tutti gli studenti.