‘Accadde una notte’: in scena a Fondi il recital dai testi di Edgar Allan Poe

Appuntamento col brivido e il mistero, questa sera all’auditorium di Fondi: dalle 20.30 va in scena “Accadde una notte”, recital tratto dai testi di Edgar Allan Poe.

Una rappresentazione organizzata da “La Cinearte produzioni” e firmata dai fratelli Francesco e Gianmarco Latilla, giovani attori, registi e sceneggiatori che oltre all’allestimento hanno curato l’adattamento degli scritti del celebre maestro dell’orrore.





Sul palco salirà il solo Francesco, pronto a calamitare l’attenzione della platea dalla penombra per trasportarla in un luogo altro grazie alle suggestioni date da gestualità e voce, sapientemente modulata attraverso un microfono che fungerà da amplificatore dell’anima dei personaggi.

“Il teatro, così come il cinema, è una dimensione in cui la componente onirica prende forma e dà vita ai personaggi“, sottolineano i Latilla. “In questo caso, trattandosi di Poe, parliamo soprattutto di incubi che non afferiscono a quelli che riteniamo in nostri interessi artistici ma, allo stesso tempo, ci affascinano per quanto riguarda l’ignoto. Vediamo l’arte come una porta che conduce a strade misteriose al di fuori del tempo ed è anche per questo che amiamo analizzare le complessità dell’Io e compiere viaggi letterari per certi versi psicoanalitici e magici”.