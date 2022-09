Rifiuti, domenica 2 ottobre la nuova iniziativa di ‘Plastic free’ a Fondi

A Fondi Plastic Free continua il suo impegno in prima linea contro l’abbandono di rifiuti. Dopo le riuscitissime operazioni di Clean Up, in Località Fontana della Volpe e Via Acquachiara e poi a Sant’Anastasia sul litorale fondano, è in programma una nuova iniziativa per domenica 2 ottobre, in concomitanza con l’evento nazionale proposto da Plastic Free, questa volta a Capratica, lungo la costa che è riconosciuta come Zona di Protezione Speciale affidata alla cura del Parco Riviera di Ulisse.

I Volontari e tutti i Cittadini sensibili alla causa si ritroveranno in prossimità della discesa a mare, in Via Capratica, alle ore 10. Fino alle ore 13, guidati dalla referente locale Tina Di Fazio, armati di tutto l’occorrente, si rimboccheranno le maniche in un’azione di pulizia dell’arenile da plastica e rifiuti di ogni genere, con un’attenzione particolare per i “filtrini” di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi e che stanno invadendo le spiagge del sud pontino.





La partecipazione all’iniziativa è gratuita, basterà cliccare sul sito https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/2522/2-ott-fondi e registrarsi come Volontario per ricevere tutte le istruzioni necessarie. L’evento di Domenica 2 Ottobre gode del Patrocinio del Comune di Fondi.