Latina, i consiglieri di centrodestra si dimettono: decade il sindaco Coletta

Eletto con una coalizione di centrosinistra, il sindaco di Latina, Damiano Coletta, è decaduto dopo che tutti i consiglieri di centrodestra hanno presentato le dimissioni.

Delle dimissioni in massa dei consiglieri di centrodestra si parlava da tempo, dopo che lo scorso luglio Coletta era stato inizialmente dichiarato decaduto dal TAR del Lazio, a causa delle “violazioni delle regole di voto e di scrutinio”, in 22 sezioni del capoluogo. A inizio settembre le nuove elezioni nelle sezioni contestate dal TAR, avevano poi riconfermato Coletta come primo cittadino.





Ora si attende la nomina del Commissario prefettizio che governi la città fino a nuove elezioni, che probabilmente nella primavera del 2023.