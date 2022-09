Chiuso un tratto di lungomare, allarme nella zona di Caprolace

Fin dalle prime ore del mattino è stata disposta la chiusura del lungomare di Sabaudia o meglio del tratto che va dallo svincolo in località Sacramento fino alla Bufalara. Un grosso cedimento della duna a causa della pioggia si è verificato all’altezza del lago di Caprolace a ridosso del canale che esce a mare.

Sul posto sono intervenuti i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra che hanno chiuso lato Bufalara e il Gruppo Comunale di Protezione Civile che sta chiudendo lato Sacramento. Il sindaco Mosca si è attivato con gli Enti competenti per fronteggiare l’emergenza ma ci sono altri punti sul lungomare che destano preoccupazione come quello in prossimità del canale Caterattino.