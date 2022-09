Maltempo, allerta arancione: province di Latina e Frosinone nel mirino

Era stata preannunciata con molto anticipo la perturbazione atlantica che dovrebbe portare davvero tanta pioggia nel fine settimana e nell’inizio della Prossima un po’ in tutto il Lazio e soprattutto nel sud della regione, con particolare attenzione alle province di Latina e Frosinone.

La vasta perturbazione dovrebbe portare a precipitazioni molto forti, soprattutto nelle zone a Sud della regione. L’arrivo è previsto nella notte tra sabato 24 settembre e soprattutto le prime ore di domenica 25 settembre.





Si parla di possibili “fenomeni meteorologici avversi di particolare intensità”. Allerta arancione per il sud del Lazio che significa una moderata criticità idrogeologica per temporali e un’allerta idraulica di tipo gialla. Nella prima parte della giornata non sono escluse anche forti raffiche di vento ad accompagnare i temporali.

Stando alle previsioni della Protezione civile la provincia di Latina e quella di Frosinone, sono previste precipitazioni con quantitativi definiti “molto elevati”.