Fondi aderisce alla Settimana Europea dello Sport: eventi dal 23 al 25 settembre

Anche la Città di Fondi è pronta per la Settimana Europea dello Sport che si celebra in tutto il continente dal 23 al 30 settembre. L’evento, denominato quest’anno #beactive, propone valori quali il benessere psicofisico della popolazione, la resilienza nei confronti delle difficoltà, l’avvicinamento dei giovani all’attività fisica, l’integrazione delle persone con fragilità, l’inclusione socioeconomica e la promozione delle discipline outdoor. A Fondi la settimana lanciata del 2015 dalla Commissione Europea si svolgerà al Palazzetto dello Sport, dal 23 al 25 settembre, e prenderà il via con una grande cerimonia inaugurativa in programma venerdì a partire dalle 17:00. I numerosissimi eventi, a cui la cittadinanza potrà prendere parte gratuitamente, si svolgeranno tra il Palazzetto dello Sport, l’area esterna e la neorealizzata tensostruttura.

Ben 26 le associazioni che hanno aderito alla Fondi Sport Week 2022, l’occasione ideale per scaldare i motori in vista del 2023.





A chiudere la settimana sarà infatti la visita della commissione Aces, in città per un ultimo sopralluogo prima dell’avvio dell’anno in cui Fondi sarà Città Europea dello Sport.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa agli eventi in programma questo weekend al Palazzetto dello Sport – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro – sia per fare sport nell’ambito delle numerose iniziative organizzate dalle associazioni ma anche ad assistere dagli spalti, a fare il tifo e a vivere, in contemporanea a migliaia di altre città europee, i valori dell’evento quest’anno denominato #beactive”.

Il programma completo della Settimana Europea dello Sport a Fondi

Venerdì 23 Settembre

Palazzetto dello Sport

17:00 – Cerimonia di presentazione degli eventi, sfilata delle associazioni partecipanti con gli atleti e presentazione delle attività svolte dalle associazioni per l’anno sportivo.

18:30 – 22:00 – Esibizioni Arti Marziali (Judo – Taekwoondo – Kickboxing – Tai Ji Quan e Nei Kung Fu)

Zona 1 – ore 18:30 – 21:30

ASD Taekwondo Sporting Center (Taekwondo)

ASD Taekwon-do Karol (Taekwondo)

Zona 2 – ore 18:30 – 21:30

ASD Judo Fondi (Judo)

ASD Sakura (Arti marziali – Discipline Orientali)

Zona 3 – ore 19:00 – 20:00

ASD Shendao (Tai Ji Quan e Nei Kung Fu)

Zona 4 ore 19:30 – 21:30

ASD Club Scherma Fondi (Scherma)

Sabato 24 Settembre

Palazzetto dello Sport

11:00 – 12:30 – Tornei Minibasket

ASD Virtus Basket (Pallacanestro)

ASD Dynamo Minibasket (Pallacanestro)

13:00 – ASD Nordic Walking anwi Formia (Nordic Walking)

17:00 – 22:00 – Esibizioni di Danza

ASD Joydance (Danza classica e moderna)

ASD Fondi Ballet (Danza classica moderna hip hop)

Tensostruttura

10:00 – 12:30 – Tornei Minibasket Calcio a 5

ASD Vis Fondi Calcio a 5 (Calcio a 5)

ASD Futsal Basic Academy (Calcio a 5)

15:00 – 17:00 – Tornei Minivolley

ASD Volley Fondi (Pallavolo)

Area esterna – Parco fitness

10:00 – 18:00 – ASD Dynamic Golf Club Fondi (Golf)

16:00 – 19:00 – ASD Happy Bike e ASD Cicli Rebike (Ciclismo e short track dimostrativo per bambini dai 6 a 12 anni e circuito baby balance per bambini dai 2 ai 5 anni)

Domenica 25 Settembre

Palazzetto dello Sport

Ore 10:00 – 12:00 – Torneo Minihandball – ASD Handball Club Fondi (Mini Handball)

Ore 16:30 Yoga – ASD Savitri

Ore 17:30 Esibizione ginnastica ritmica – ASD Energy Dance and Fitness

Ore 18:00 Yoga – ASD SRL Top Fitness

Ore 18:30 Strong by Zumba – ASD Physical Center

Ore 19:00 Hatha Yoga – ASD Taekwon-do Karol

Ore 19:30 Tonificazione – SRL Top Fitness

Ore 20:00 Anticellulite – ASD Linea Sport

Ore 20:30 Zumba Fitness – Varie

Ore 21:00 Hip Hop – Latino – Liscio – Danza – ASD Top Dance

Tensostruttura

Ore 10:30 –12:30 – Open Day calcio a 5 – ASD Vis Fondi calcio a 5 (Calcio a 5)

Ore 15:30 – 18:00 – Amichevole Calcio a 5 femminile Seria A – Vis Fondi calcio a 5 – Asd Lazio Sabina Calcio a 5

Area esterna – Parco fitness Palazzetto dello Sport

Ore 10:00 – 18:00 – ASD Dynamic Golf Club Fondi (Golf)

Ore 18:30 – Yoga bambini – ASD Savitri

Ore 19:30 – Pole dance – ASD Dance Academy

Ore 20:00 – ASD Movimento Latino – (Danza)

ELENCO ASSOCIAZIONI CHE HANNO ADERITO ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT

1) ASD Dynamic Golf Club Fondi; (Golf)

2) ASD Taekwondo Karol (Haita – Joga)

3) ASD Taekwondo Sporting Center (Taekwondo)

4) ASD Judo Fondi (Judo)

5) ASD Shendao (Tai Ji Quan e Nei Kung Fu)

6) ASD Sakura (Arti marziali – Discipline Orientali)

7) ASD Club Scherma Fondi (Scherma)

8) ASD Joydance (Danza classica e moderna)

9) ASD Savitri (Iyengar Yoga e Yoga per bambini)

10) ASD Fondi Ballet (Danza classica moderna hip hop)

11) ASD Top Dance (Hip Hop – Latino – Liscio – Danza)

12) ASD Top Fitness (Yoga – Tonificazione)

13) ASD Energy Dance e Fitness (Ginnastica ritmica)

14) ASD Physical Center (Jumping Fitness, Funzionale)

15) ASD Linea Sport (Anticellulite)

16) ASD Planet Fitness (Functional Step)

17) ASD Movimento Latino (Danza balli di gruppo)

18) ASD Handball Club Fondi (Torneo Mini Handball)

19) ASD Virtus Basket Fondi (Pallacanestro)

20) ASD Dynamo Minibasket (Pallacanestro)

21) ASD Vis Fondi Calcio a 5 (Calcio a 5)

22) ASD Futsal Basic Academy (Calcio a 5)

23) ASD Volley Fondi (Pallavolo)

24) ASD Happy Bike (Ciclismo e short track dimostrativo per bambini dai 6 a 12 anni e circuito baby balance per bambini dai 2 ai 5 anni)

25) ASD Cicli Rebike (Ciclismo)

26) ASD Nordic Walking anwi Formia (Nordic Walking)