Inbound marketing per strutture ricettive: che cos’è e come funziona

Lo sviluppo della rete Internet e degli smartphone hanno rivoluzionato tanti settori, tra cui quello del marketing, stravolgendo completamente il concetto. Nel marketing tradizionale, lo scopo è andare a cercare il cliente (ricordate le vendite porta a porta?) attraverso una serie di strumenti dove si spera di incontrarlo: cartellonistica, inserzioni sui giornali, spot in televisione e alla radio. Internet, invece, chiamando l’utente ad essere in un certo senso protagonista attraverso le proprie ricerche, ha creato il concetto opposto: sarà il cliente a trovare il venditore, grazie a contenuti accattivanti che compaiono al momento giusto al posto giusto. Si chiama Inbound marketing e ne parleremo in questo articolo focalizzandoci sul marketing per hotel e strutture ricettive.

Lo spettacolare sviluppo di Internet, ha permesso di adottare strategie meno costose, ma soprattutto realmente misurabili, più vicine all’utente perché lo coinvolgono. Oggi il turista che sta pianificando la sua prossima vacanza userà sempre più i canali online e sempre meno le agenzie viaggi tradizionali.

Le OTA (agenzie di viaggi online) come booking.com, expedia, etc. sono un dei canali di vendita per le strutture ricettive. A questi si aggiungono i canali proprietari come il sito web e l’utilizzo dei social e della pubblicità online. Strumenti efficaci che ogni struttura ricettiva, che vuole aumentare il proprio fatturato, deve utilizzare sapientemente.

Pensiamo anche al caso di Trip Advisor e di altri portali dedicati ai viaggi: è il cliente che sceglie la destinazione, va a cercarsi l’occasione giusta su tante offerte, poi commenta e consiglia. Le strategie di Inbound Marketing, come la pubblicità online e un uso efficace del sito web , comparse per la prima volta attorno al 2006, dopo 16 anni sono ritenute il metodo migliore per fare Marketing online.

Di cosa si occupa l’Inbound Marketing

Creare contenuti di qualità, che il proprio target di riferimento ritiene rilevanti e mostrarli al momento giusto, nel posto giusto, per trasformare questo interesse in un acquisto da parte del cliente. In questa semplice frase sta tutta l’essenza dell’Inbound Marketing, Allora diventa fondamentale capire il proprio target di riferimento e capire come comunicare con esso. Ecco quindi tutti i metodi di analisi del mercato e del consumatore che dal marketing tradizionale si sono spostati al digital marketing, diventando sempre più raffinati e precisi.

Prendiamo un esempio: il volantinaggio sappiamo che genera un generico 10% di engagement effettivo, ma non sapremmo definire a posteriori chi è stato spinto all’acquisto grazie al volantino. Con l’Inbound marketing, invece, il nostro contenuto è pensato e poi mostrato seguendo le interazioni degli utenti, le tipologie di ricerche online, i dati storici, etc., ed è quindi da ciò che scelgo i potenziali clienti (buyer personas) ai quali comunicare in modo efficace, perché conosciamo prima i loro gusti, le loro scelte e come ragionano.

Inbound Marketing e strutture ricettive

Il metodo dell’Inbound Marketing può essere facilmente applicato al settore turistico online. Vediamo come. La strategia può essere riassunta in 3 punti fondamentali.

Il primo step è, una volta fatta l’analisi precisa del proprio target, è la creazione di contenuto di qualità: vuol dire informazioni originali, non banali, attrattive, utili per l’utente. Il secondo passaggio è la distribuzione dei contenuti prodotti sui canali adatti, perché raggiungano e attraggano il target di riferimento. Il terzo step è la personalizzazione dei contenuti tenendo conto di due fattori: il mezzo che li ospita e il target di riferimento.

Un esempio di contenuti di inbound marketing per strutture ricettive, è lo sviluppo di un blog con contenuti seo-friendly che sappia intercettare le ricerche dell’utente e sappia poi indirizzarlo alla conversione, ovvero effettuare una prenotazione o richiedere un preventivo per il soggiorno.

I contenuti vanno pensati e realizzati in base alla caratteristica del mezzo sul quale saranno mostrati. Solo così saranno rilevanti per il consumatore. I contenuti devono avere ciò che chiede il target che li visualizza e compie l’azione richiesta. Il ciclo di comunicazione non si conclude con l’acquisto da parte dell’utente, ma aiutando il cliente soddisfatto a promuovere i vostri contenuti e soprattutto a generarne di nuovi che possano andare ad arricchire l’offerta dei contenuti. I potenziali clienti, infatti, trovano più credibili le recensioni dei contenuti e se c’è troppa discrepanza potrebbero non credere a quanto si afferma. La credibilità e l’affidabilità che il consumatore associa alla struttura, sono il primo passo per un Inbound marketing di successo.